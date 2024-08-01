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Закон, порядок, государство

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324-ю годовщину Дня Тыла ВС РФ встретили военнослужащие группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО

324-ю годовщину Дня Тыла ВС РФ встретили военнослужащие группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО

Специалисты МТО наравне с боевыми подразделениями выполняют поставленные задачи, обеспечивая передовые части топливом, боеприпасами, вещевым имуществом, продовольствием и водой, зачастую с риском для жизни.

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