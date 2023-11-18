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Баку и Ереван смогли договориться об основных принципах мирного договора

Баку и Ереван смогли договориться об основных принципах мирного договора

Азербайджан и Армения смогли договориться о базовых принципах мирного соглашения, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в субботу, 18 ноября, в ходе церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.

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