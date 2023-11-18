Баку и Ереван смогли договориться об основных принципах мирного договора

Азербайджан и Армения смогли договориться о базовых принципах мирного соглашения, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в субботу, 18 ноября, в ходе церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии