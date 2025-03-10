Тело пропавшего без вести рыбака нашли в Яченке

8 марта в ледяной реке в Калуге нашли тело погибшего мужчины, сообщили в региональном ГУ МЧС. В субботу сотрудники водолазной группы ПСО ПСС Калужской области в районе улицы Садовой со дна реки Яченки подняли тело гражданина.