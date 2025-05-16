FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 918 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • maiop maiop
    "МАША РАСПУТИНА" - сама сказала что она "плох%ая мать", а кто бы сомневался.«Я плохая мать»: ...
  • А Кудасов
    Кубинские были естественно лучше, вкуснее потому, что их скручивали но голых бёдрах кубинок. Советские женские бёдра ...«В СССР не было с...
  • Evgeni Velesik
    Кругом одна радиация, ренгент вреден!В ГИБДД разъяснил...

Раскрыта угроза для курса рубля

Раскрыта угроза для курса рубля

Финансист Родичкин: Рублю грозит нестабильность после переговоров в Стамбуле Темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность может развернуть тренд, рассказал в беседе с агентством «Прайм» руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций «АВИ Кэпитал​» Михаил Родичкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх