Раскрыта угроза для курса рубля

Финансист Родичкин: Рублю грозит нестабильность после переговоров в Стамбуле Темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность может развернуть тренд, рассказал в беседе с агентством «Прайм» руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций «АВИ Кэпитал​» Михаил Родичкин.