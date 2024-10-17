Пике высказался о проблеме календаря: «Зачем создали Лигу наций и КЧМ? Надо уменьшать количество матчей»

Бывший защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике высказался о самом дискуссионном вопросе в футболе за последнее время — проблеме большого количества матчей для топовых футболистов за календарный год.
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