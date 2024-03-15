Все расскажет взгляд: краткий гид по заболеваниям глаз у детей

Стоит ли бежать к врачу, заметив у ребенка припухлость и покраснение век или изменение цвета зрачка? Как выявить злокачественную опухоль с помощью обычной фотокамеры? Рассказывает педиатр Екатерина Потеряева.
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