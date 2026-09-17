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FiNE NEWS

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АК-47 и ТГК зажгут в Москве под живые барабаны: старая школа рэпа возвращается!

Представьте: зал взрывается от первых аккордов, а на сцене — те самые парни, которые когда-то перевернули русский рэп с ног на голову.

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