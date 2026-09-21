Песков отверг обвинения в угрозах Европы со стороны России

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Кто, у вас "Регионы России". такой грамотный: "обвинения в угрозах Европы со стороны России" а может надо вот так: "обвинения в угрозах Европе со стороны России"?😡😡😡