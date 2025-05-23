В КНДР начали расследование в связи с неудачным спуском эсминца на воду

В КНДР начато расследование аварии с эсминцем, который неудачно спустили на воду, вести расследование уполномочена специальная группа В КНДР начато расследование аварии с эсминцем, который неудачно спустили на воду, ЦТАК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии