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В КНДР начали расследование в связи с неудачным спуском эсминца на воду

В КНДР начали расследование в связи с неудачным спуском эсминца на воду

В КНДР начато расследование аварии с эсминцем, который неудачно спустили на воду, вести расследование уполномочена специальная группа В КНДР начато расследование аварии с эсминцем, который неудачно спустили на воду, ЦТАК.

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