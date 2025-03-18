Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился

Американский космический корабль Crew Dragon Freedom, на борту которого находился экипаж миссии Crew-9, в том числе космонавт Роскосмоса Александр Горбунов, успешно совершил посадку на воду у побережья Флориды.
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