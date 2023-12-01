Двоих участников СВО из Петушинского района наградили орденом Мужества посмертно

Ордена Мужества передали матери и супруге погибших в зоне СВО уроженцев Петушинского района.В Петушинском районе матери и супруге двоих погибших в зоне специальной военной операции местных жителей вручили ордена Мужества.
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