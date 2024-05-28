Физически слабые люди оказались сильнее подвержены психическим заболеваниям

Предыдущие исследования показали, что физическое здоровье напрямую связано с психическим. К тревожности и депрессии может привести несбалансированное питание с большим количеством жирного и сладкого, нерегулярный режим сна.
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