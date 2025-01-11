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«В чем сила, брат?»: политолог Маркедонов о «приветах» президента Алиева

«В чем сила, брат?»: политолог Маркедонов о «приветах» президента Алиева

В первый вторник наступившего года президент Азербайджана дал интервью ведущим медиа-ресурсам республики.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А после того, как Азербайджан взял Карабах, Россия им больше НЕ НУЖНА!!
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5 час.
Валентин Щербаков
Вот и хватит якшаться и сюсюкаться с этими продажными азербонами и армяшками....
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4 час.
СТ
Сергей Туренко
Еще раз подтверждается единственный принцип, что у России нет друзей кроме ее армии и флота. Нашему Президенту нужно быть намного жестче
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3 час.

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