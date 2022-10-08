В США раскритиковали Байдена за слова о «ядерном Армагеддоне»

Дочь покойного американского сенатора Джона Маккейна, политический обозреватель Меган Маккейн заявила, что президент США Джо Байден нагнетает страх своими высказываниями о «ядерном Армагеддоне», к которому якобы могут привести действия России.
Дочь покойного американского сенатора Джона Маккейна, политический обозреватель Меган Маккейн заявила, что президент США Джо Байден нагнетает страх своими высказываниями о «ядерном Армагеддоне», к которому якобы могут привести действия России.
Свежие комментарии