Коллекторам хотят дать право взыскивать долги по ЖКХ

Соответствующие поправки подготовил Минстрой. С 2019 года уступать третьим лицам права по возврату долгов по ЖКХ запрещено, а в мае 2021 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете заключения договоров с коллекторамиМинстрой разработал проект поправок, предусматривающий возможность заключать договоры между операторами коммунальных услуг и коллекторами, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ министерства Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).