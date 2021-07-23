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Коллекторам хотят дать право взыскивать долги по ЖКХ

Коллекторам хотят дать право взыскивать долги по ЖКХ

Соответствующие поправки подготовил Минстрой. С 2019 года уступать третьим лицам права по возврату долгов по ЖКХ запрещено, а в мае 2021 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете заключения договоров с коллекторамиМинстрой разработал проект поправок, предусматривающий возможность заключать договоры между операторами коммунальных услуг и коллекторами, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ министерства Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

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