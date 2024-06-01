Bloomberg: G7 и ЕС готовят санкции против банков, использующих СПФС ЦБ России

«Большая семерка» (G7) и Европейский союз в настоящий момент готовят санкции в отношении банков третьих стран, использующих систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центрального банка России, которая является аналогом системы SWIFT.
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