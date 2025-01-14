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Царьград

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США импортировали китайские авто на рекордные $3,35 млрд за 11 месяцев 2024 года

США импортировали китайские авто на рекордные $3,35 млрд за 11 месяцев 2024 года

В 2024 году США зафиксировали рекордный импорт китайских авто на сумму $3,35 млрд. Китай вошел в десятку крупнейших поставщиков, уступив Мексике, Японии и Южной Корее.

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