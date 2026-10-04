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Несекретные материалы

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Появились детали гибели первого действующего британского военного на Украине

Появились детали гибели первого действующего британского военного на Украине

28-летний младший капрал Джордж Хули из Парашютного полка погиб после взрыва во время испытаний украинскими военными новой оборонной системы.

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