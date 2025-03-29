Самым теплым с начала года днем в Москве стало 29 марта

В субботу, 29 марта, в столице был обновлен температурный максимум с начала года. В это день, температура воздуха достигла отметки в +13,9°С, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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