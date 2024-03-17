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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Гайлик: «КХЛ нужно сократить хотя бы до 16 клубов, чтобы поднять уровень мастерства. А лучше – до 14»

– Вам нравится идея «перекрестного» плей-офф в этом сезоне? – Мне нравится. Так интереснее получается, – сказал Гайлик.

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