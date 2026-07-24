Почему московское благоустройство вызывает не радость, а раздражение

Прогулки по городу летом — это, пожалуй, одно из главных удовольствий, доступных жителю мегаполиса. Я всегда жду тепла, чтобы неспешно пройтись по знакомым улочкам, вдохнуть аромат липы и почувствовать ритм района.
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