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stroim21

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Почему московское благоустройство вызывает не радость, а раздражение

Почему московское благоустройство вызывает не радость, а раздражение

Прогулки по городу летом — это, пожалуй, одно из главных удовольствий, доступных жителю мегаполиса. Я всегда жду тепла, чтобы неспешно пройтись по знакомым улочкам, вдохнуть аромат липы и почувствовать ритм района.

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