🚰 В Евпатории снизилось давление воды из-за отключения электроэнергии Повреждений на объектах водоснабжения нет.
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🚰 В Евпатории снизилось давление воды из-за отключения электроэнергии Повреждений на объектах водоснабжения нет.