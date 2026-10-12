🤑В Волгограде размер средней чистой зарплаты вырос на 9,3 % за год В I полугодии 2026-го она увеличилась до 71,1 тыс.
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