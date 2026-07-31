Чемпионат кофеен стартует 31 июля на Рязанской ВДНХ

Второй чемпионат среди кофеен состоится 31 июля и 1 августа на Рязанской ВДНХ. Победители отборочного этапа из городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, состязаются в мастерстве приготовления кофе, а эксперты делятся опытом.