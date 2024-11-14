Подарок к «водолазке для извинений»: Настя Ивлеева подобрала для Киркорова занимательный аксессуар

Блогер Настя Ивлеева отреагировала на нападки Филиппа Киркорова Прошел почти года со злополучной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, после которого многим российским селебрити пришлось «залечь на дно» и долго извиняться за аморальное поведение.
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