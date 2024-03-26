МОСКВА (ИА Реалист). «Крокус Сити» – огромная площадка в подмосковном Красногорске. Объект масштабный, находящийся в непосредственной близости от правительства Московской области, имеет выход к метро.
Агаларов несет ответственность за гибель людей в «Крокус Сити Холле»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Агаларовы соучастники трагедии и должны быть привлечены к уголовной ответственности. Их вина не менее очевидна, чем вина владельцев "Зимней вишни".
Ответить
14 час.
VV
Vladimir Vlasov
А что автор ставит под сомнение выводы комиссии, которая установила, что противопожарная система отработала штатно, о чем и было доложено президенту. Что лодку раскачиваем?
Ответить
13 час.
ИО
Игорь Осокин
О какой компенсации может идти речь, если по документам здание находится на стадии строительства, пора привлекать хозяев сооружений к ответственности, за то, что происходит мухлёж с документами
Ответить
2 час.
Свежие комментарии