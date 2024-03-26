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Агаларов несет ответственность за гибель людей в «Крокус Сити Холле»

Агаларов несет ответственность за гибель людей в «Крокус Сити Холле»

МОСКВА (ИА Реалист). «Крокус Сити» – огромная площадка в подмосковном Красногорске. Объект масштабный, находящийся в непосредственной близости от правительства Московской области, имеет выход к метро.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Агаларовы соучастники трагедии и должны быть привлечены к уголовной ответственности. Их вина не менее очевидна, чем вина владельцев &quot;Зимней вишни&quot;.
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14 час.
VV
Vladimir Vlasov
А что автор ставит под сомнение выводы комиссии, которая установила, что противопожарная система отработала штатно, о чем и было доложено президенту. Что лодку раскачиваем?
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13 час.
ИО
Игорь Осокин
О какой компенсации может идти речь, если по документам здание находится на стадии строительства, пора привлекать хозяев сооружений к ответственности, за то, что происходит мухлёж с документами
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2 час.

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