Агаларов несет ответственность за гибель людей в «Крокус Сити Холле»

АС Александр Сысоев Агаларовы соучастники трагедии и должны быть привлечены к уголовной ответственности. Их вина не менее очевидна, чем вина владельцев "Зимней вишни".

VV Vladimir Vlasov А что автор ставит под сомнение выводы комиссии, которая установила, что противопожарная система отработала штатно, о чем и было доложено президенту. Что лодку раскачиваем?