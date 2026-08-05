"Военная хроника": КНДР готова выступить "по полной" против Украины вместе с Россией

Северная Корея якобы разворачивает в России ракетные войска, заявляют западные источники.Северная Корея готова полноценно включиться в конфликт против Украины, а Кремлю местами даже приходится "сдерживать" инициативу Пхеньяна.
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