Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 576 подписчиков

"Военная хроника": КНДР готова выступить "по полной" против Украины вместе с Россией

"Военная хроника": КНДР готова выступить "по полной" против Украины вместе с Россией

Северная Корея якобы разворачивает в России ракетные войска, заявляют западные источники.Северная Корея готова полноценно включиться в конфликт против Украины, а Кремлю местами даже приходится "сдерживать" инициативу Пхеньяна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
t
tolip
Молодцы ,надо таких друзей иметь..
Ответить
1 м.