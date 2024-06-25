Премьера «Мадам Баттерфляй» в «Геликон-опере»

«Геликон» завершает сезон премьерой оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй» в постановке Дмитрия Бертмана История одного из главных мировых хитов началась с сокрушительного провала, но впоследствии опера была признана меломанами всего мира.
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