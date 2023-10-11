Семья главы Союза отцов НСО взяла на воспитание детей из ЛНР

Двух подростков взяла к себе на воспитание семья Сергея Майорова. Семья главы Союза отцов Новосибирской области Сергея Майорова взяла на воспитание из Луганской народной республики двоюродных брата и сестру Сергея и Викторию.
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