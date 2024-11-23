Как и сколько отдыхать в январе – субботу и воскресенье забрали: приняли решение перенести их на другое время года Ольга БезродняяВ январе россияне могли бы отдыхать дольше, если бы был утверждён новый график выходных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии