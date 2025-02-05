Неоценимый опыт: участники программы «Школа мэров» проходят обучение в Якутии

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. В Республике Саха (Якутия) стартовал третий очный модуль образовательной программы «Школа мэров», направленной на развитие управленческого кадрового резерва в муниципалитетах.
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