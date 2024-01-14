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МИД Швейцарии: РФ должна участвовать в процессе мирного урегулирования в Украине

МИД Швейцарии: РФ должна участвовать в процессе мирного урегулирования в Украине

Обсуждение вопроса мирного урегулирования в Украине невозможно без России, она должна быть включена в этот процесс, заявил в ходе пресс-конференции в Давосе министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

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