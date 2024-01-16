33-летняя жительница Кубани под видом обезболивающего подсадила на мефедрон 11-летнего сына

33-летняя жительница Кубани под видом обезболивающего подсадила на мефедрон 11-летнего сынаНовопокровским районным судом оглашен приговор 33-летней местной жительнице, подсадившей на мефедрон собственного сына-школьника.
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