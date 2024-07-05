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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Рөстәм Миңнеханов Кукмарада 1,5 мең башка исәпләнгән яңа сөтчелек комплексын карады

Рөстәм Миңнеханов Кукмарада 1,5 мең башка исәпләнгән яңа сөтчелек комплексын карады

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Кукмарада 1500 башка исәпләнгән яңа сөтчелек комплексында булды. ТР Рәисенең матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр иткәнчә, әлеге объект автоматлаштырылган саву залын үз эченә ала.

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