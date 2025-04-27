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Хвича и Ямаль схлестнутся в финале, а Рафинья заберет «Золотую бутсу». Прогнозы экспертов на Лигу чемпионов

Хвича и Ямаль схлестнутся в финале, а Рафинья заберет «Золотую бутсу». Прогнозы экспертов на Лигу чемпионов

Разобрали коэффициенты на 1/2 финала.Остался всего шаг до финала Лиги чемпионов, их осталось всего четверо.

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