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Dark Matter Season 2 Premiere Recap: An Unwelcome Visitor Puts The Dessens On The Run... Again!

Dark Matter Season 2 Premiere Recap: An Unwelcome Visitor Puts The Dessens On The Run... Again!

The Dessens are on the move in the Season 2 premiere of Apple TV's Dark Matter.The Dessens are on the move in the Season 2 premiere of Apple TV's Dark Matter.

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