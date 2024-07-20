Дарманен: Франция запретила некоторым журналистам из РФ освещать ОИ-2024

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что Париж отказал некоторым российским журналистам освещать Олимпийские игры, опасаясь "потенциальных шпионов".
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