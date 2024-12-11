Стало известно о срочном требовании Трампа к Зеленскому

В ходе встречи в Париже с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине и организации переговоров для быстрого урегулирования конфликта.
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