Bild: 22% немцев готовы уехать из ФРГ при победе АдГ на федеральных выборах

Почти каждый пятый (22%) из опрошенных жителей ФРГ заявили о готовности покинуть страну, если партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победит на выборах в Саксонии-Анхальт, а в дальнейшем придет к власти на федеральном уровне.