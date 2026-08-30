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Газета.ру

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Bild: 22% немцев готовы уехать из ФРГ при победе АдГ на федеральных выборах

Bild: 22% немцев готовы уехать из ФРГ при победе АдГ на федеральных выборах

Почти каждый пятый (22%) из опрошенных жителей ФРГ заявили о готовности покинуть страну, если партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победит на выборах в Саксонии-Анхальт, а в дальнейшем придет к власти на федеральном уровне.

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