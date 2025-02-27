Топ-10 блюд узбекской кухни: манты, басма и другие

Плов Басма Манты Самса Ханум Лагман Шурпа Сих кабоб Халва Нават 1. Плов Фото: Dmitry Geldt/Shutterstock/FOTODOM Классический рецепт плова включает в себя баранину, рис, курдючный жир, лук, чеснок, морковь и растительное масло.
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