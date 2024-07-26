Тульский бизнес-защитник принял участие в поздравлении предпринимателей в сфере торговли

25 июля 2024 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню работника торговли, поздравил представителей сферы торговли с профессиональным праздником.
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