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Регионы России

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Минтранс планирует использовать мессенджер «Макс» для посадки пассажиров по Max ID

Минтранс планирует использовать мессенджер «Макс» для посадки пассажиров по Max ID

Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил в интервью ТАСС, что в перспективе мессенджер «Макс» будет использоваться для посадки пассажиров на самолеты и поезда с помощью технологии Max ID.

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