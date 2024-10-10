Небензя: Израиль подрывает решения, позволившие ему вступить в ООН

REUTERS/Hatem Khaled Парламент Израиля (кнессет), рассматривая законопроект о запрете деятельности в стране Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), может нарушить условия своего членства в ООН.
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