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Мерц призвал сократить бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро

Мерц призвал сократить бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро

www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand Канцлер Германии Фридрих Мерц 9 сентября призвал уменьшить объем нового многолетнего бюджета Евросоюза на сотни миллиардов евро по сравнению с опубликованным Еврокомиссией планом.

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