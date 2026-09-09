Мерц призвал сократить бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро

www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand Канцлер Германии Фридрих Мерц 9 сентября призвал уменьшить объем нового многолетнего бюджета Евросоюза на сотни миллиардов евро по сравнению с опубликованным Еврокомиссией планом.
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