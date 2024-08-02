Севастополь. Ракетная атака 02.08.2024

Севастополь. Ракетная атака 02.08.2024Предварительно, в Севастополе сбито несколько воздушных целей. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты.