Патриотические фильмы начали показывать школьникам Уссурийска

Центре детского творчества Уссурийска стартовал уникальный кинопроект "Быть патриотом". Школьники увидят отечественные фильмы, рассказывающие о великих событиях и судьбах людей, сообщает ИА Ussurmedia со ссылкой на тг-канал (18+) ЦДТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии