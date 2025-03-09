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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Мы теряли деньги в огромных количествах”: Питер Мур объяснил, почему Xbox 360 р...

“Мы теряли деньги в огромных количествах”: Питер Мур объяснил, почему Xbox 360 р...

“Мы теряли деньги в огромных количествах”: Питер Мур объяснил, почему Xbox 360 решили выпустить на год раньше PlayStation 3Мур гордится тем, что работал в команде, которая смогла создать прорывной продукт для своего времени — первую HD-консоль с продвинутым онлайн-функционалом.

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