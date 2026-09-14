Тайный роман на Таганке, развод с Золотухиным и 9 лет борьбы за жизнь Филатова: судьба актрисы Нины Шацкой

Яркая внешность сулила Нине Шацкой лёгкую и беззаботную карьеру. На деле же её жизнь превратилась в сложный драматический сюжет: стремительный взлёт на сцене Театра на Таганке, мучительный крах брака с Валерием Золотухиным, годы тайных встреч с Леонидом Филатовым и предельное самопожертвование ради спасения любимого человека.
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