Тайный роман на Таганке, развод с Золотухиным и 9 лет борьбы за жизнь Филатова: судьба актрисы Нины Шацкой

Яркая внешность сулила Нине Шацкой лёгкую и беззаботную карьеру. На деле же её жизнь превратилась в сложный драматический сюжет: стремительный взлёт на сцене Театра на Таганке, мучительный крах брака с Валерием Золотухиным, годы тайных встреч с Леонидом Филатовым и предельное самопожертвование ради спасения любимого человека.