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Власти решили изменить условия льготной ипотеки под 3%

Правила выдачи сельской ипотеки могут измениться. Минсельхоз предлагает исключить из программы населенные пункты, расположенные близко к крупным городам и региональным центрам, обратил внимание «Коммерсант».

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