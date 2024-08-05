Власти решили изменить условия льготной ипотеки под 3%

Правила выдачи сельской ипотеки могут измениться. Минсельхоз предлагает исключить из программы населенные пункты, расположенные близко к крупным городам и региональным центрам, обратил внимание «Коммерсант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии