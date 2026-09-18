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SPLETNIK

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Катерина Шпица показала фигуру в бикини после родов

Катерина Шпица показала фигуру в бикини после родов

40-летняя Катерина Шпица, которая родила второго сына четыре месяца назад, показала фигуру в бикини. Актриса вместе с мужем, 43-летним бизнесменом Русланом Пановым, позирует на фоне моря.

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